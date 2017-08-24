Жителям Донбасса: Права лиц, перемещенных в пределах одного населенного пункта. Статьи

Юристы рассказали, является ли переселенцем лицо, которое вынуждено переместилось в пределах одного населенного пункта, какие имеет права и обязано ли оформлять справку ВПЛ.

В соответствии с законодательством Украины переселенцем считается лицо, которое одновременно отвечает критериям:

Было вынуждено оставить или покинуть свое место жительства. Перемещение произошло в результате или с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Важно: е сли лицо, которое было вынуждено покинуть свое место жительства по одной из перечисленных причин, является иностранцем или лицом без гражданства, то оно также является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) при условии пребывания на территории Украины на законных основаниях и наличии права на постоянное проживание в Украине. Местом жительства является жилье, расположенное на территории административно-территориальной единицы, в котором лицо проживает, а также специализированные социальные учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты, воинские части. В то же время адресом заброшенного места проживания ВПЛ признается адрес места жительства на момент возникновения указанных выше обстоятельств. Важно: Законом не предусмотрено требование о выезде за пределы населенного пункта.

Переселенцем считается лицо, которое было вынуждено оставить свое жилое помещение по определенным выше причинам. Итак, лицо, которое переместилось в другой район города, на соседнюю улицу и даже в соседний дом также является переселенцем.

Обязано ли такое лицо становиться на учет ВПЛ ?

учет ВПЛ осуществляется по заявлению, заполненному и подписанному лицом в установленном порядке;

Закон не обязывает лиц становиться на учет ВПЛ и получать справку о постановке на учет ВПЛ. Однако именно эта справка подтверждает факт внутреннего перемещения в отношениях с органами власти. Без ее наличия лицо не будет считаться переселенцем и не сможет претендовать на льготы и преференции, предусмотренные законодательством для ВПЛ

лиц становиться на учет ВПЛ и получать справку о постановке на учет ВПЛ. именно эта справка подтверждает факт внутреннего перемещения в отношениях с органами власти. Без ее наличия лицо не будет считаться переселенцем и не сможет претендовать на льготы и преференции, предусмотренные законодательством для ВПЛ Законодательством предусмотрено также право ВПЛ в любой момент отказаться от справки путем подачи соответствующего заявления в орган социальной защиты по месту учета.

Имеет ли право такой переселенец получать ежемесячную адресную помощь ?

Переселенцы, которые переместились в пределах одного населенного пункта, получают ежемесячную адресную помощь на общих основаниях. Наличие права на получение ежемесячной адресной помощи определяется исходя из факторов:

1. Трудоустройство, наличие жилья и средств на депозитном счете:

в случае, если ВПЛ является трудоспособным лицом, но не трудоустроился в течение 2 месяцев с момента постановки на учет ВПЛ, адресная помощь уменьшается вдвое (то есть с 442 грн. до 221 грн.), если ВПЛ не нашло работу в течение следующих 2 месяцев – помощь прекращается;

помощь не назначается, если кто-либо из членов семьи ВПЛ имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенного на подконтрольной украинской власти территории ( не на территории Автономной Республики Крым, населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, на неподконтрольной территории) кроме жилых помещений, непригодных для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния;

на территории Автономной Республики Крым, населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, на неподконтрольной территории) жилых помещений, непригодных для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния; помощь не назначается, если кто-либо из членов семьи имеет на депозитном банковском счете средства в сумме, превышающей 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (по состоянию на август 2017 года эта сумма составляет 16 840 грн, с 1 декабря 2017 – 17 620 грн).

2. Расположение населенного пункта:

ежемесячную адресную помощь получает переселенец, который переместился с Автономной Республики Крым, населенных пунктов, расположенных на линии разграничения и на территории, где органы власти временно не осуществляют своих полномочий;

в распоряжении Правительства «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения» от 7 ноября 2014 года №1085-р можно проверить, считается населенный пункт с которого было осуществлено перемещение, таким, который расположен на линии соприкосновения или на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Оба перечня содержатся в указанном акте.

3. Наличие разрушенного или непригодного для проживания жилья в результате проведения антитеррористической операции (АТО).

Это правило применяется только в отношении переселенцев, выехавших из населенного пункта, расположенного на подконтрольной территории. Такие лица имеют право на ежемесячную адресную помощь только при условии, если их жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения АТО.

В то же время такие лица должны иметь справку переселенца и акт технического состояния жилья, разрушенного или поврежденного в результате проведения АТО. Важно: по состоянию на середину августа 2017 года Перечни не актуализированы и в них отсутствует значительное количество поселений, которые систематически страдают от обстрелов и их последствий. Учитывая это юристы рекомендуют ВПЛ, перемещенным в пределах населенных пунктов на линии разграничения, для эффективной защиты своего права на ежемесячную адресную помощь, обращаться за правовой помощью.

В каких случаях ВПЛ могут отказать в получении справки ?

Законом определены только 5 оснований для отказа в выдаче справки ВПЛ:

Отсутствуют обстоятельства, повлекшие внутреннее перемещение, или обстоятельства, которые ранее существовали, существенно изменились. Отсутствуют документы, удостоверяющие личность (до их восстановления). Имеется информация о представлении заведомо ложных сведений для получения справки. Отсутствует регистрация места проживания на временно неподконтрольной украинской власти территории и доказательства, подтверждающие факт проживания на этой территории. Предоставляемые доказательства не доказывают факт проживания на этой территории.

Алгоритм действий в случае незаконного отказа в выдаче справки ВПЛ:

Требуйте регистрации вашего заявления. Заявление является зарегистрированным, если в нем указаны: номер и дата, фамилия, подпись и должность лица, принявшего заявление. Зарегистрированное заявление является доказательством того, что вы действительно обращались за получением справки. Справка о постановке на учет ВПЛ или решение об отказе принимается в день подачи заявления. Решение об отказе, подписанное руководителем уполномоченного органа, выдается в письменном виде с указанием основания отказа. Примечание: в случае отсутствия регистрации места проживания в месте, откуда произошло перемещение, орган социальной защиты должен выдать справку или решение об отказе в течение 15 рабочих дней (примерно 20 календарных дней). В любом случае необходимо требовать письменное решение, в котором будет указано основание или основания отказа в выдаче справки. Решение органа социальной защиты об отказе в выдаче справки ВПЛ, в котором основанием для отказа указано обстоятельство, которое не предусмотрено законодательством, может быть обжаловано путем подачи письменной жалобы в:

Министерство социальной политики Украины : Киев, ул. Эспланадная, 8/10, тел. (044) 226 24 45, e-mail: info@mlsp.gov.ua;

: Киев, ул. Эспланадная, 8/10, тел. (044) 226 24 45, e-mail: info@mlsp.gov.ua; Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека : Киев-08, ул. Институтская, 21/8, горячая линия: (044) 253 75 89 или 0 800 501 720, e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua;

: Киев-08, ул. Институтская, 21/8, горячая линия: (044) 253 75 89 или 0 800 501 720, e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua; Правительственная «горячая линия» работает круглосуточно (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов): 1545 (с мобильного) или 0 800 507 390.

работает круглосуточно (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов): 1545 (с мобильного) или 0 800 507 390. в суд , предварительно проконсультировавшись с юристом.

Во время общения с консультантом требуйте регистрации и рассмотрения вашей жалобы. Важно. Обращения рассматриваются и решаются в течение одного месяца со дня их поступления. Если в этот срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно, руководитель соответствующего органа или его заместитель устанавливают необходимый срок для его рассмотрения, о чем сообщается лицу, подавшему обращение. В то же время общий срок решения вопросов, затронутых в обращении, не может превышать 45 дней.

О том, в каких случаях и куда обращаться в случае неправомерных действий представителей власти см. – Куда обращаться в случае необоснованных отказов власти: Памятка переселенцам

По материалам Благотворительного фонда «Право на защиту»

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