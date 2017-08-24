В Мирнограде мужчина устанавливал флаг и разбился. Новости

В Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) 23 августа в День государственного флага разбился 64-летний мужчина во время установки стяга.

Как сообщили в Мирноградском отделе полиции, мужчина 1953 года рождения при попытке вывесить Государственный флаг на здании «Бригантины»(м-н Молодёжный) упал с высоты 2,5 метра и получил серьезные телесные повреждения и травмы головы.

Пострадавший был госпитализирован в Мирноградскую центральную горбольницу (травматологическое отделение), где вскоре скончался от полученных травм.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 272 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью». Начато расследование.

Источник: ДДК