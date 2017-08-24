Ситуация в пунктах пропуска утром 24 августа. Новости

Сегодня утром, 24 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, всего на протяжении прошлых суток, 23 августа, через КПВВ последовали более 45 тыс. человек и почти 6,3 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10340 человек и 1300 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 11275 человек и 1995 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9840 человек и 2035 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4745 человек и 1025 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8940 человек.

По состоянию на утро сегодня на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/150;

КПВВ «Марьинка» – 50/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/70;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»

Александр: «7:10. На Еленовке на Мариуполь – лафа, машин может 30, пропускают быстро. На Перлыне – никого, на Новотроицке – машин 20. Приехал на Еленовку в 5:30, уже на Новотроицке. На Донецк на Еленовке тоже мало. Выходной....»;

Настя: «9:00. В сторону Донецка машин 50, движение нормальное».

КПВВ «Марьинка»:

Оксана: «8:20. На Курахово из Донецка проехали за час все посты. Из Курахово в Донецк очередь огромная и машин до кольца и людей много (200-250»;

Елена: «9:00 На Донецк – много. Часов на 6-7».

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Алевтина интересуется: «Если ребенку ровно годик можно еще попасть в льготную очередь?». Зинаида отвечает: «Конечно можно, где до 2 , где до 3 лет пропускают». Яна подтверждает: «Да, только узнавала на Курахово до 3 лет».

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