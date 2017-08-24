У школьников Мариуполя каникулы будут не по Европе. Новости

Мариуполь (Донецкая обл.) не коснуться нововведения Министерства образования Украины относительно школьных каникул в новом учебном году. Об этом сообщила директор Департамента образования Мариупольского городского совета Татьяна Братчикова.

«Мариупольские школьники будут идти на каникулы, как и в прошлом году. Предлагаемый вариант каникул по европейской системе, когда школьники отдыхают по 7 дней каждые 5-6 недель учебы, в этом году в Мариуполе реализован не будет», – сказала она.

Татьяна Братчикова уточнила, что законодательно допускается принимать такое решение на городском уровне. Директор департамента образования предложила провести опрос общественности Мариуполя для того, чтобы решить: нужно ли внедрять новую систему каникул. «Если родители поддержат, проведем опрос и будем решать», – отметила она.

Источник: Сайт города Мариуполя

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