На неподконтрольный Донбасс прибыл «гумконвой». Новости

Сегодня, 24 июня, в Донецк и Луганск прибыли колонны «гуманитарного конвоя» из России. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Отмечается, что в Донецк прибыло 29 грузовиков, в которых было свыше 300 тонн детских продуктовых наборов, а также медикаменты.

В «ЛНР» 23 автомобиля доставили 444,5 тонны различных грузов, в том числе 134,5 тонны детского питания, тонну медикаментов, 12 тонн медицинского имущества и 297 тонн учебников.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория