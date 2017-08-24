Поздравления Донбасса с Днем Независимости Украины. Новости

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. З цим святом Донбас вітають керівники регіону і міст.

Павло Жебрівський, голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації:

Шановні донеччани!

Щиро вітаю з 26-ою річницею Незалежності України!

Цей визначний день став золотою сторінкою в історії нашої держави та започаткував нову епоху у житті українського народу, реалізувавши його вікові прагнення до національного відродження і духовної свободи.

Ми сьогодні робимо все для того, щоб пробудити цей дух українства. І ті інфраструктурні проекти, в тому числі опорні школи, дороги, мости, лікарні та безліч усього іншого є інвестицією у майбутнє. Ця робота дуже важлива, завдяки їй Донеччина знов стане справжнім найкращим діамантом у короні української держави. Впевнений, що зовсім скоро ми повернемо тимчасово окуповані території та у донецькому краї знову пануватиме мир.

Тому від усієї душі бажаю вам миру, міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, наполегливості та подальших успіхів у всіх справах і починаннях в ім’я процвітання незалежної України.

Будьмо вільними! Будьмо гідними! Зі святом, донеччани, з Днем Незалежності!

Юрій Гарбуз, голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Щиросердно вітаю вас з Днем незалежності України!

Четвертий рік поспіль ми відзначаємо це найбільше державне свято в умовах неоголошеної війни Росії проти України. На варті незалежності держави стоять, по суті, її ровесники.

Тисячі кращих наших синів і дочок полягли у боротьбі за рідну землю. У вічній скорботі і пошані ми схиляємо голови перед їх героїчним подвигом.

Побажання миру рефреном звучить по всій країні, а особливо, тут, на Сході, мільйони жителів якого стали жертвами і заручниками військового конфлікту.

Ми прагнемо до єднання під державним синьо-жовтим стягом, до мирного демократичного майбутнього.

Дорогі мої земляки по обидва береги Сіверського Дінця, я закликаю вас до порозуміння, милосердя і прощення! Щиро зичу всім нам стійкості духу і мирного неба над головою!

Андрій Панков, міський голова Краматорська

Сьогодні вся країна відзначає величне свято – День незалежності України! Для кожного з нас - це свято свободи, волелюбності, нескореності та самостійності.

Ще з далеких часів Київської Русі українці прагнули жити вільно, сповідувати свої традиції та свої звичаї. Багато віків історичні умови складалися таким чином, що на українській землі панували інші народи. Та попри це наш волелюбний народ завжди боровся за свою свободу. І от тепер ми з вами живемо під час становлення молодої, сучасної держави, в історії якої дата 24 серпня 1991 року стала золотою сторінкою. Саме тоді була започаткована нова епоха в житті українського народу й законодавчо закріплено його багатовікові прагнення до самостійності.

У день великого національного свята нашої державності я бажаю рідній країні національного відродження, духовної свободи, культурного піднесення та економічного зростання. А всім землякам від щирого серця зичу здоров'я та добра, миру та злагоди, щедрої долі, сили та наснаги в усіх починаннях.

Зі святом вас! Із Днем незалежності України!

Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя

Вітаю вас з найголовнішим національним святом – Днем незалежності України!

За минулі роки самостійності Україна пережила багато подій. У складні часи випробувань, перевірки на твердість духу і єднання, українці згуртувалися, щоб подолати перешкоди і зберегти національну незалежність у своїй державі.

Цей день – символ сили нашої країни. Українці знають ціну незалежності і всьому світу довели, що здатні за неї боротися. Сьогодні ми маємо рухатися вперед – до процвітання та створення могутньої європейської держави – України. Весь світ має знати, що синьо-жовтий Прапор – запорука стабільності та свободи.

Від усього серця бажаю щастя, добра, злагоди та довгоочікуваного миру!

Вірю в нас! Вірю в Україну!

Вадим Лях, міський голова Слов’янська

иро вітаю вас з Днем Незалежності України!Цей день втілює в собі давнє прагнення нашого народу до свободи. За 26 років суверенітету наша держава пройшла шлях великих змін і перетворень. А сьогодні ми з вами є свідками подій, які мають доленосне значення для майбутнього нашої держави, загартовують дух української самосвідомості, виховують в кожному повагу до своєї Батьківщини.

Дорогі земляки, бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, успіхів та щедрої долі. Нехай ваші серця будуть сповнені прагненням до єднання та порозуміння. Спокою, злагоди та мирного неба всім нам!

Євген Данилюк, голова Слов'янської райдержадміністрації

Щиро вітаю із нагоди 26-ї річниці Незалежності України!

Цей знаменний день утвердження демократії нашого народу став поворотною подією історії. Дата 24 серпня 1991 назавжди змінила думки та погляди людей, які прагли свободи та незалежності, стала могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради кращого майбутнього, миру та добробуту.

Ми створюємо новітню українську державу, втілюємо в реальність одвічну мрію нашого народу – бути незалежним і вільним у своїх поглядах та переконаннях. Це велика честь і відповідальність перед власним сумлінням і майбутніми поколіннями.

Від усієї душі зичу вам міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.

В'ячеслав Аброськін, перший заступник голови в Національної поліції України, екс-начальник ГУМВС України в Донецькій області

За останні три роки майже кожна українська родина заплатила свою ціну за незалежність нашої країни. Нас вбивають, руйнують наші будинки, нищать нашу землю, а ми все рівно захищаємо наш Прапор та право бути Громадянами своєї країни.

Дебальцеве, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Волноваха-Бугас, Чермалик, Маріуполь, Сартана... Наші жителі, військові, правоохоронці, пережили всі ці три військових важких роки разом. Ми стали значно сильнішими і міцнішими. Через руйнування та втрати, які щомиті ми несемо через «братніх миротворців», кожен усвідомив наскільки важливий для нас тепер день 24 серпня.

Миру та єдності нам!

З днем країни!