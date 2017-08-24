Донецк: Как отдыхают в парке у бассейна (Фото). Новости

В выходные дни в Донецке спросом пользуется отдых в пикник-парке «Роща», который расположен в Калининском районе. Сюда едут, как посетить аквазону, так и воспользоваться частью, отведенной под пикники.

Судя по комментариям жителей в соцсетях, беседки для отдыха нужно заказывать заранее. «Но места на беседки на выходные в среду уже не закажешь. Если только бассейн», – констатирует Андрей.

Что касается цен. Бассейн:

вход на территорию аквазону – 250 руб./чел. (110 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 24.08.17).

дети до 7 лет бесплатно (при наличии документов)

дети до 15 лет –150 руб. / чел. (65 грн)

Беседки с мангалом:

беседка до 10 человек – 1500 руб. (650 грн);

до 15 человек – 2000 руб. (870 грн);

до 25 человек – 3500 руб. (1520 грн);

до 50 человек – 6000 руб. (2610 грн).

стоянка авто возле беседок – 150 руб. (65 руб.)

С учетом низких заработных плат в Донецке и проблемами с трудоустройством, жителями данные цены воспринимаются как завышенные:

Стас: «Ломят цены как будто мы в Монако живем))»;

Юлия: «Раздолье намного лучше и дешевле».

Что касается отдыха, они отмечают:

Дмитрий: «На парк как-то мало похоже, но довольно популярное место отдыха летом»;

Ирина: «Хорошее место»;

Надин: «В близости от кладбища! Ну, просто прекрасное место для отдыха!!!»;

Михаил: «Ну, что, кладбище норм – отдыхают все!»

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