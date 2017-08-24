Жебривский показал военный госпиталь в Покровске (Фото). Новости

Сегодня, 24 августа, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) военный мобильный госпиталь посетил Павел Жебривский. Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы области, госпиталь в Донецкой области с 2015 года. В нем оказывают помощь как военным, так и гражданским.

Госпиталь обеспечен транспортом для быстрой эвакуации раненых к месту лечения. Также на его территории есть вертолетная площадка. В случае необходимости военные медики могут рассчитывать на медицинскую авиацию.

«За три года войны здесь спасли сотни жизней, тысячам вернули здоровье. За это время через руки военных врачей прошло более 10 тыс. гражданских», – отметил Павел Жебривский.

Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский Фото: Facebook / Павел Жебривский

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