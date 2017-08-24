Состояние 13-летнего мальчика, подорвавшегося на Луганщине, критическое . Новости

Состояние 13-летнего мальчика, который подорвался в с. Теплое (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.), критическое. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обнародованном 23 августа.

Так, наблюдатели 22 августа посетили детскую больницу в подконтрольном Лисичанске, где медработники сообщили им о том, что 18 августа из села Теплое в их больницу поступил 13-летний мальчик, которого до этого прооперировали в больнице в городе Счастье.

«Врач сообщил, что мальчик лишился правой руки и двух пальцев левой руки, а также получил 8 осколочных ранений брюшной полости. Также он отметил, что состояние подростка критическое, имеются травмы головного мозга, легких и сердца. Мать ребенка по телефону рассказала наблюдателям, что 18 августа он играл с каким-то неразорвавшимся снарядом у них дома в Теплом, и этот снаряд взорвался. Во время телефонной беседы с сотрудниками СММ врач больницы в Счастье подтвердил подробности о ранениях и сообщил, что именно он оперировал мальчика», – говорится в отчете.

Медперсонал той же больницы в Лисичанске сообщил СММ, что 16 августа в больнице подконтрольного правительству г. Новоайдар двум мальчикам (14 и 15 лет) с ожогами была оказана медицинская помощь. «Наблюдатели по телефону поговорили с врачом больницы в Новоайдаре, и тот сообщил, что оба подростка имеют ожоги первой, второй и третьей степеней тяжести, полученные в результате возгорания пороховой смеси. Врач также рассказал, что подростки нашли порох на заброшенном блокпосту у реки в Новоайдаре», – сообщили наблюдатели.

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