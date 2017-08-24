День независимости в Мариуполе: Молились за Украину и высадили флаг (Фото, Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в честь Дня независимости Украины прошел митинг у памятника Тарасу Шевченко.

До начала официальной части священнослужители прочитали молитву за Украину.

После этого под гимн Украины был открыт сам митинг. Перед собравшимися выступали дети – читали стихи, танцевали.

Затем на клумбе рядом с памятником Мариупольский городской голова Вадим Бойченко начал высаживать синие цветы – агератум. Помогали ему все желающие.

Агератум стал частью композиции – а именно верхней частью флага Украины. Желтые цветы для нижней части – чернобрывцы.

К высадке цветов присоединились депутаты, полицейские, священнослужители, военные и рядовые мариупольцы. «Сегодня кардинально все изменилось в нашей стране, сегодня стали важны наши символы. Важно, что в голове, важно, что в сердце. Меня очень расстраивает, когда мы начинаем смотреть куда-то в сторону, в другое государство, в другие города, искать лучшей жизни. Лучше посмотрите вокруг, где мы находимся, что перед нами, что у нас под ногами. У нас уникальная земля под названием Украина», – сказал Вадим Бойченко.

Мэр подчеркнул, что Украина прекрасна от запада до востока. Градоначальник отметил, что очень любит западную Украину, откуда родом его жена и на протяжении 20 лет туда путешествует. Он обратил внимание на красоту Мариуполя с его теплым Азовским морем. Упомянул любимое место для отдыха Крым. «Сегодня меня обижает такой вопрос – а что за 26 лет независимости сделала для меня страна? Мы должны понимать, что страна – это мы с вами. Что мы в первую очередь сделали для нашей Украины. Обида в основном сфокусирована на нашу власть – городскую и центральную. Но мы с вами выбираем эту власть. Кто-то говорит, что не выбирал. Но она была выбрана с вашего молчаливого согласия, а значит это тоже был ваш выбор», – отметил Бойченко.

Он добавил, что сегодня основная задача – сформировать ответственное и небезразличное общество и сделать это можно только благодаря молодежи.

Источник: Сайт города Мариуполя

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