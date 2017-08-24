День независимости в Мариуполе: Молились за Украину и высадили флаг (Фото, Видео). Новости

День независимости в Мариуполе: Молились за Украину и высадили флаг (Фото, Видео)

24.08.17 12:430629.com.uaНовости

Фото: Сайт города Мариуполя

В Мариуполе (Донецкая обл.) в честь Дня независимости Украины прошел митинг у памятника Тарасу Шевченко.

До начала официальной части священнослужители прочитали молитву за Украину.

После этого под гимн Украины был открыт сам митинг. Перед собравшимися выступали дети читали стихи, танцевали.

Затем на клумбе рядом с памятником Мариупольский городской голова Вадим Бойченко начал высаживать синие цветы – агератум. Помогали ему все желающие.

Агератум стал частью композиции а именно верхней частью флага Украины. Желтые цветы для нижней части чернобрывцы. 

К высадке цветов присоединились депутаты, полицейские, священнослужители, военные и рядовые мариупольцы. «Сегодня кардинально все изменилось в нашей стране, сегодня стали важны наши символы. Важно, что в голове, важно, что в сердце. Меня очень расстраивает, когда мы начинаем смотреть куда-то в сторону, в другое государство, в другие города, искать лучшей жизни. Лучше посмотрите вокруг, где мы находимся, что перед нами, что у нас под ногами. У нас уникальная земля под названием Украина», сказал Вадим Бойченко.

Мэр подчеркнул, что Украина прекрасна от запада до востока. Градоначальник отметил, что очень любит западную Украину, откуда родом его жена и на протяжении 20 лет туда путешествует. Он обратил внимание на красоту Мариуполя с его теплым Азовским морем. Упомянул любимое место для отдыха Крым. «Сегодня меня обижает такой вопрос – а что за 26 лет независимости сделала для меня страна? Мы должны понимать, что страна – это мы с вами. Что мы в первую очередь сделали для нашей Украины. Обида в основном сфокусирована на нашу власть – городскую и центральную. Но мы с вами выбираем эту власть. Кто-то говорит, что не выбирал. Но она была выбрана с вашего молчаливого согласия, а значит это тоже был ваш выбор», – отметил Бойченко.

Он добавил, что сегодня основная задача – сформировать ответственное и небезразличное общество и сделать это можно только благодаря молодежи.

Источник: Сайт города Мариуполя

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