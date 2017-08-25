В Краматорске и Дружковке продавали наркотики под прикрытием полицейских (Фото). Новости

В районе проведения антитеррористической операции работники СБУ Нацплиции и военной прокуратуры получили информацию о деятельности сети нарколабораторий и реализаторов наркотических веществ. Злоумышленники, среди которых и 34-летний военнослужащий, наладили производство и сбыт опия ацетилированного на территории Дружковки и Краматорска (Донецкая обл.). Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Все участники преступной группы, кроме военного - более 10 человек - ранее судимые, в возрасте от 30 до 38 лет. Дозу опасного наркотика продавали как местному населению, так и солдатам воинских частей, дислоцировавшихся на территории указанных городов, за 500 гривен.

Кроме того, оперативными мероприятиями было установлено, что наркодельцы имеют «покровителей» среди работников Дружковского отдела донецкой милиции. Получая систематические «откаты» от ОПГ, должностные лица полиции не предпринимали мер по пресечению деятельности наркогруппы. Благодаря этому на территории обслуживания полиции «наркобизнес» действовал более года.

По этим фактам были начаты уголовные производства по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

В рамках этих уголовных производств провели 16 санкционированных обысков. Мероприятия проводились по месту проживания участников ОПГ и в служебных кабинетах уличенных полицейских.

Во время мероприятий правоохранители обнаружили шесть нарколабораторий, три места сбыта, 12 литров ацетилированного опия (по ценам «черного рынка» стоимостью - 500 000 гривен), немалую сумму денег в отечественной и иностранной валюте.

Кроме того, изъято оборудование для изготовления наркотических веществ, полтысячи таблеток «ЕФИНА» (является прекурсором, т.е. компонентом для приготовления наркотиков), каннабис, 15 мешков специально обработанного маковых семян.

На рабочих местах полицейских найдена пулеметная лента с патронами, аотиллерийские снаряды и патроны различного калибра, которые хранились незаконно.

Изъятое при обысках отправлено на проведение экспертизы, по результатам которой следователями будет принято решение об объявлении подозрения и избрании меры пресечения наркоторговцам и их сообщникам из полиции. В настоящее время ведется следствие и устанавливаются другие лица, причастные к уголовному «бизнесу».