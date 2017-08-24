Жители возмущены: Когда же «ДНР» начнет восстанавливать мосты? (Фото). Новости

В «ДНР» за 3 года так и не восстановили взорванные «ополченцами» при отступлениях мосты. Жители возмущены, что при этом на «лексусы» и «мерседесы» руководство «республики» деньги находит. Об этом они пишут в соцсетях.

«Мост, связывающий Енакиево и Углегорск. В 2014 его подорвало ополчение отступающее из Углегорска. Власти ДНР, чтобы не делать мост, просто сделали объездную дорогу, засыпав шлаком грунт. Вместо того чтобы проехать этот путь за 2 минуты, водителю приходится преодолевать препятствие по разбитой грунтовке за 15 минут. Где власть в ДНР? Или они только поборы способны устраивать с населения? За 3 года неужели нельзя было восстановить мост, вкладывая постоянно деньги на засыпку шлаком грунтовой дороги?», – возмущается в тематическом сообществе житель Донецка Сергей, подтверждая свои слова фото.

Причем аналогичная ситуация и с иными мостами. «Так элементарно, мост на [реке] Нижней Крынке тоже подорвали ополченцы в 2014-м, и так его никто не делает. Засыпали края шлаком и на этом все закончилось. Вот уже полгода прошло с момента последней подсыпки и скоро уже можно будет днищем пахать. Но мало того что мост не отремонтировали и не заасфальтировали, но еще и перекрыли частично русло реки и там уже все заросло камышом. При Украине хоть чистили русло. А теперь временщикам по*ер. Лишь бы бабла отмыть на новый лексус», – продолжил в комментариях дончанин.

Другие собеседники ему традиционно намекают, что «не все сразу», «нужно подождать», «война»:

Ирина: «Таких мостов по всей ДНР великое множество. В Горловке разрушен не один мост. На восстановление нужны колоссальные средства. У нас дороги в городе в очень плачевном состоянии. Так что не все сразу»;

Александр: «Немножко потерпи, Успенка тришки танчиков подкинула. А мост зроблять как и Прокофьева, геополитика мать ее)))»;

Ольга: «Никто и не обольщается насчет власти. Но истерики в соцсетях ситуацию не изменят».

«Не все сразу)))? Я уже слышу это все 26 лет. В то время как кто то наживается на продуктовой и строительной гуманитарке, кто-то гибнет на периферии и кто-то сводит концы с концами. Или вы думаете что Приходько ("мэр" Горловки от "ДНР", – прим.) на зарплату в 100 тыс. живет?)) Или вы думаете, что разъезжать на лексусах и мерседесах – это почетно, когда кто то бедствует. Каждый купленный лексус жирной ха*ей типа Пушилина или Захарченко – это каждый невосстановленный мост. Или у вас "Стирол", машзавод работает в три смены?))», – парировал в свою очередь Сергей.

Алина его поддерживает: «Это ж сколько надо терпеть, лет так ...дцать еще!!???? Уже больше трех прошло, а изменений – зеро!».

«Теперь РФяне знают, что Донецк не такой уж процветающий и самодостаточный, как до "русской весны"... Иными словами – "не сакральный"...», – подвел итог дончанин Александр.