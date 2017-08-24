Приведите инвестора – будет земля: Правозащитница о жилье для переселенцев. Новости

Жилье – проблема №1 для переселенцев. По словам общественников, она уже превращается в гуманитарную. Переселенец перемещается с одного места на другое. Для того, чтобы обжиться на новом месте, нужно, чтобы была создана определенная жизненная среда. В это понятие входит жилье, питание, все, что нужно для жизни. Также нужна психологическая и социальная интеграция. О проблемах строительства жилья для переселенцев и о механизмах их решения в эфире «Громадського радіо» рассказала член Общественного совета Киевского областного совета, председатель комитета соцзащиты ВПЛ Лариса Заливная (на фото).

По ее словам, есть системные вещи, которые мешают реализации права переселенцев на жилье. «Мы пришли к выводу, что нужно немного менять философию интеграции переселенцев, менять подход к тому, как государство обеспечивает права переселенцев. Есть ошибки, которые нужно исправлять. Где-то полгода назад я говорила, что у нас до 200 тыс. переселенцев в Киевской области и в Киеве, сейчас уже 220 тыс. Еще есть неучтенные, их примерно 10%, которые приобретают жилье за свои деньги. Мы решили, что сделаем следующим образом: посмотрим, как работает наша власть, какие у нас законы управляют этим процессом, а потом посмотрим, что мы можем сделать сами. На то, как работает власть, мы посмотрели в прошлом году, когда выполняли проект. Нам тогда помог Фонд содействия демократии Посольства США в Украине. Мы сделали общественную экспертизу деятельности Киевской областной и городской государственных администраций. Посмотрели, что не так делается властью, поняли, что власть не делает, вообще относится безразлично к делам переселенцев», – сказала Лариса Заливная.

Тогда общественники наметили мероприятия, чтобы улучшить положение переселенцев. В этом году им удалось получить грант от Совета Европы. Он небольшой и направлен на изучение механизмов того, как переселенцы могут получить жилье. «Мы смотрим, что можем сделать следующее. Чтобы получить жилье, надо решить несколько задач. Я говорю о тех переселенцах, которые будут строить жилье не в Киеве. Мы ставим задачу: не больше часовой транспортной доступности от Киева (около 60 км). И самый первый вопрос – земля. Нам нужна земля под жилищное строительство. Есть несколько организаций, которые взяли и пошли в садовые товарищества. Там можно построиться, но потом нужно будет менять целевое предназначение земель, а это сложный процесс. Второй элемент – деньги. Нужно иметь деньги, чтобы оформить землю и так далее. И третий элемент: а с кем местная власть будет иметь дело? Речь о том, что нужно создавать юридическое лицо, которое представляет интересы ВПЛ», – рассказала председатель комитета соцзащиты ВПЛ.

Она отметила, что без инвесторов не справиться. Одна из сложностей – земля. «Мы сделали запросы в соответствии с тем проектом, который разработали для себя "Інтеграція ВПО. Житло, робота, сильна громада, село майбутнього". Мы посетили 15 сел, районов, сделали запросы и получили ответы на уровне сельских громад: у нас свободной земли под строительство нет, остатки земли мы отдадим участникам АТО. С другой стороны, говорят: если вы найдете инвестора, он построит нам то и то, то землю мы найдем. Есть земля, которой занимаются райадминистрации, там то же самое: приведите инвестора, мы все сделаем. Инвестор. Этот камень преткновения для всех. 20 организаций подали заявки, чтобы их поддержали. И все останавливается на инвесторе. Они для нас малодоступны, они находятся под плотным присмотром органов власти», – сообщила Лариса Заливная.

По ее словам, любой инвестор заинтересован в расширении производства и рынка сбыта. И он заинтересован строить что-то. «И мы не просто так ставим вопрос, что у нас на первом месте жилье и работа – без работы нам нечего делать в селе. Мы хотим прийти, чтобы оживить эти районы, дать им что-то полезное, потому что интеграция – это взаимное проникновение и сотрудничество. Инвестор заинтересован строить свои предприятия, а вместе с этим ему нужна рабочая сила. А наши люди очень грамотные и могут что-то сделать», – сказала член Общественного совета Киевского областного совета.

Также, нужно пересмотреть и законодательно утвердить, что с переселенцами должен работать не инвестор, а какой-нибудь отряд людей, которые оказывают гуманитарную помощь. «Мы говорим о том, что, во-первых, государство должно пересмотреть свою политику и все-таки давать деньги. Мы знаем, что из ООН поступили сигналы недовольства нашему правительству, что оно дискриминирует переселенцев. Это правда, законодательство в чем-то ущемляет и не решает сейчас вопросы жилья. Нам будет идти международная помощь, и нужно решить вопрос, чтобы она была сопряжена с целой системой преференций для людей, которые сюда что-то вкладывают. Нужно принимать специальный закон по решению проблемы переселенцев и принимать целевую программу жилья для переселенцев», – считает Лариса Заливная.

Председатель комитета соцзащиты ВПЛ отметила, что нужно перестраивать законодательство. «Сейчас наши юристы над этим работают. Это долго, но мы находим подходы к так называемым инвесторам, для этого у нас существуют инвестиционные форумы, программы. У нас были встречи с некоторыми инвесторами, нам подсказали, как все это делать. И еще одно. Ни один юрист, ни одна местная власть не хочет иметь дело с рассыпанными переселенцами – должно быть юридическое лицо», – резюмировала она.

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