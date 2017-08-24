Огромный флаг Украины и автопроблег: День независимости в Покровске (Фото). Главная

Сегодня, 24 августа, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) прошли праздничные мероприятия, посвященные 26-й годовщине со дня провозглашения независимости Украины. В торжествах участвовал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Официальная часть мероприятия прошла в зале заседаний Покровского горсовета. Были приглашены почетные жители Покровска, руководители предприятий и учреждений, депутаты, военные, представители общественных организаций.

Павел Жебривский обратился к собравшимся со словами поздравлений и в своем выступлении отметил, что сегодня все больше жителей Донецкой области считают себя настоящими украинцами, и в этом – немалая заслуга молодого поколения, родившегося и выросшего в независимой стране.

Губернатор вручил волонтерам Знаки отличия президента Украины за волонтерскую деятельность, самоотверженную и бескорыстную помощь людям в районе проведения АТО.

Покровский городской голова Руслан Требушкин поблагодарил громаду за общий вклад в развитие города и вручил Почетные грамоты городского совета за добросовестное выполнение служебных обязанностей, образцовую воинскую службу.

В ходе праздника была отмечена юная художница из Покровска, 11-классница ОШ №2 Лилия Дорошенко, по инициативе которой в 2016 году была создана Картина мира. Сегодня картина завершила свое путешествие по городам Украины и вернулась в Покровск.

Украшением праздника стало выступление талантливых детей – воспитанников покровских вокальных студий.

После завершения торжественной части на пл. Шибанкова был развернут огромный флаг Украины размером 24 на 36 м.

Затем Павел Жебривский и Руслан Требушкин дали старт патриотическому автопробегу по маршруту Покровск – Новогродовка – Нетайлово – Уманское – Карловка – Покровск.

Источник: ТК «Орбита»

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