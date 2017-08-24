В «ЛНР» расклеили поздравления с Днем Независимости (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти городе Первомайск Луганской области были расклеены поздравительные листовки ко Дню Независимости Украины. Об этом сегодня, 24 августа, на своей странице в Facebook сообщил Андрей Олейник, подтвердив соответствующими фотографиями.

Листовки как на украинском, так и на русском языке. «Не вправе нынче промолчать я. Не зря свобода нам дана. С Днем Независимости, братья! Страна у нас на всех одна!», «Верьте в себя и в свою Украину! С Днем Независимости!», – в частности говорится в поздравлениях.