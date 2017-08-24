Так страшно и так просто, – военный журналист опубликовал снимки из АТО (Фото). Главная

Жизнь украинских военных на передовой в Марьинке (Донецкая обл.) показал фотограф, военный журналист Дмитрий Беляков. На своей странице в Facebook он опубликовал снимки годичной давности. Тогда он провел несколько дней с украинскими военнослужащими и стал свидетелем битвы 22-23 августа 2016 года.
«Эта незабываемая ночь... Год назад, битва 22-23 августа 2016 года, когда я был в украинском батальоне №46 в Марьинке... Это было так страшно и так просто. Еще раз спасибо вам за то, что вы поддержали меня, за беспрецедентное доверие и доступ», – написал Дмитрий Беляков.
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