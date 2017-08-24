Жители Славянска рассказали, как восстановить территориальную целостность Украины (Видео). Новости

Накануне Дня независимости у прохожих на улицах Славянска (Донецкая обл.) спросили, как восстановить территориальную целостность Украины?
Большинство опрошенных ответили однозначно – «прекратить войну»:
- «Прекратить войну и относиться как относились друг к другу»;
- «Закончить войну, чтоб все бросили автоматы в мусорники и пошли работать, растить детей»;
- «Войну прекратить и все будет нормально. И людей лбами не сводить. Володя с западной Украины и Володя с восточной Украины – они одинаковые – трудяги, умные. А нас, к сожалению, лбами сводят».
Многие считают, что вопрос должен решаться на уровне власти:
- «Подходить надо более критично. Нашему правительству, депутатам. Надо напомнить им, что у нас идет война, а то они что-то забывают. Принимают какие-то решения, которые не выполняются. И получается так, что у нас Киев как государство в государстве»;
- «Это можно решить только политически. Война никогда ничего не решала»;
- «Надо сесть за стол переговоров и поговорить. И все поймут друг друга – не надо стрелять друг в друга»;
- «Эти вопросы нужно решать не только на высшем уровне, но и общаться с людьми, которые проживают на территории Луганской и Донецкой областей».
Мужчина отметил, что время уже потеряно: «Прошло, к сожалению. Это надолго».
Один парень высказал мнение, что невозможно восстановить целостность Украины: «Предоставить статус автономной республики и прекратить это кровопролитие».
И конечно же говорили о мире: «Миром, только миром. И договоренности. Только лишь мир».
По материалам видеосюжета «Радио Свобода» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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