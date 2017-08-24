В Мариуполе менее опасно, чем в Киеве, – мэр. Новости

Мариуполь (Донецкая обл.) живет полной безопасной жизнью. Об этом сегодня, 24 августа, заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

«На последнем футбольном матче, на котором я был, когда играли "Карпаты", которые не побоялись приехать со Львова, пришло столько людей, пришли дети, пришли беременные женщины. Мариуполь сегодня живет полной жизнью, мирной жизнью. Мы весь 2016 год посвятили одной большой идеи – изменить лицо нашего города, изменить отношение к Мариуполю, вдохнуть жизнь, вдохнуть праздник. Мариупольцы откликались на каждую инициативу, которая проходила в городе. Приходили тысячами – десятками тысяч на разные мероприятия», – рассказал мэр.

По словам градоначальника, День вышиванки собрал 20 тыс. человек. Это показатель. «Мне сегодня отчасти больно и обидно слышать, что Мариуполь небезопасный. Вы даже возьмите официальную статистику МВД и вы увидите, что Мариуполь в десятке самых безопасных городов Украины. Сегодня в Мариуполе менее опасно, чем в Киеве», – сказал Бойченко.

Мэр отметил, что город совместно с полицией организовали уникальный проект, в рамках которого обеспечили Мариуполь 40 умными камерами, которые фиксируют лица. Если человек совершил правонарушение, то камера его распознает. «Подобное есть только в Абу-Даби, Сингапуре, Лондоне и в Мариуполе. Так где сегодня безопасно? Безопасно сегодня в Мариуполе», – резюмировал Бойченко.

По материалам: Сайт города Мариуполя