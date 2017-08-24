Жители Донбасса меньше боятся того, чего боятся в других регионах. Новости

На Донбассе меньше испытывают ощущение незащищенности. Там меньше боятся того, чего боятся в других регионах. Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха.

​По его словам, основная тенденция в том, что, по сравнению с 2016 годом, не произошло ухудшения. Более того, ели говорить о социальном самочувствии, то даже есть небольшой позитив. «Люди притерпелись и адаптировались и не чествуют себя так плохо, как можно было, учитывая реальные обстоятельства. Но что интересно, что у жителей Донбасса алармистских эмоций меньше, как ни странно. Там меньше боятся того, чего боятся в других регионах. Например, нападения врага на Западе боятся 50%, а на Донбассе чуть меньше 30%. И там меньше испытывают ощущение незащищенности. Эти люди боятся безработицы. Но в тоже время на Донбассе наибольшее количество людей, которые затруднились ответить по поводу своего эмоционального состояния», – сказал социолог.

Евгений Головаха отметил, что на подконтрольной украинской власти части Донбасса есть плюрализм мнений: 39% гордятся тем, что являются гражданами Украины, 27% не гордятся, около 34% не смогли ответить. «Процесс медленный, но идет. Появились даже 17% тех, кто осознал, что НАТО может быть защитой, а не угрозой. Сейчас на Донбассе формируется ситуация, которая была в Украине 7 лет назад, когда общественное мнение не едино – это основа плюрализма. Что из этого выйдет – другой вопрос. Но я так думаю, что Донбасс приобретает черты плюралистического региона. Ранее там было все однозначно», – рассказал он.

По мнению Евгения Головахи люди с разным мнением – это по-своему богатство страны. «Надо уметь вести с такими людьми дискуссию, уметь переубедить, сохраняя толерантность. Но лучшее доказательство – практические действия», – подчеркнул он.

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