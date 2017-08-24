Пересекающим КПВВ: Новые контакты координационных групп. Главная

Во «Временном порядке контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей» откорректированы контактные телефоны и пункты приема «бумажных» документов координационных групп. В данные группы можно обращаться для выяснения всех нюансов по пересечению линии разграничения в том или ином секторе, а также подавать различного рода заявления, связанные с данным процессом (например, заявления на оформление, аннулирование, корректировку электронного пропуска в зону АТО; жалобы и пр.).

1. Координационная группа ОТУ «Луганск» (при Старобельском отделе полиции ГУНП в Луганской области)

ул. Айдарская, 20, г. Старобельск Луганской области

тел: +38 (095) 751 98 90, +38 (066) 092 36 04 +38 (096) 243 84 02 +38 (066) 897 50 81

Пункты приема заявлений граждан:

ул. Айдарская, 20, г. Старобельск Луганской области;

КПВВ «Станица Луганская».

2.Координационная группа ОТУ «Донецк» (при Бахмутском отделе полиции ГУНП в Донецкой области)

ул. Независимости, 60, г. Бахмут Донецкой области

тел: +38 (096) 408 46 27, +38 (099) 283 45 37, +38 (093) 894 76 91

Пункты приема заявлений граждан:

ул. Независимости, 60, г. Бахмут Донецкой области;

КПВВ «Майорск».

3.Координационная группа ОТУ «Мариуполь» (при Великоновоселковском отделении Волновахского отдела ГУНП в Донецкой области)

ул. Пушкина, 30, пгт Великая Новоселка Донецкой области

тел: +38 (097) 258 38 47, +38 (050) 848 69 35

Пункты приема заявлений граждан:

ул. Пушкина, 30, пгт. Великая Новоселка Донецкой области;

ул. Административная 3а, каб.9, г. Красногоровка Донецкой области;

КПВВ «Марьинка».

4. Координационная группа ОТУ «Мариуполь» (при Мариупольском отделе полиции ГУНП в Донецкой области)

ул. Архитектора Нильсена, 26/2, каб.48, г. Мариуполь Донецкой области

тел:+38 (097) 010 94 25, +38 (063) 658 63 97

Пункты приема заявлений граждан:

проспект Мира, 107, г. Мариуполь Донецкой области;

ул. Челюскинцев, 67а, пгт Сартана, г. Мариуполь Донецкой области.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящихся на неконтролируемой территории, могут оформить пропуск непосредственно на ближайшем к ним контрольном пункте, предназначенном для пропуска граждан или грузов.

Также дополнительно приводятся следующие контакты:

1. Государственная фискальная служба Украины:

информационно-справочный департамент: 0-800-501-007 (бесплатно со стационарных телефонов);

(044) 454-16-13 с 8.00 до 20.00 (кроме субботы и воскресенья) для жителей г. Киева;

«горячая линия» ГФС Украины для оформления грузов 099-605-42-47,099-368-33-46

2. Сервис «Пульс»: по телефону (044) 284-00-07 можно сообщить о неправомерных действиях или бездействии работников налоговых и таможенных служб, возможны коррупционные действия с их стороны.