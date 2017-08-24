Покровск: За чашкой чая мошенники обокрали пенсионеров. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) семью пенсионеров в квартире обворовали мошенники. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
Утром в дверь 73-летнему местному жителю кто-то позвонил. Пенсионер открыл. Зайдя в квартиру, незнакомцы попросили его о «странной» помощи, за которую пообещали щедро отблагодарить. Покровчанину нужно было взять на временное хранение большую сумму денег, но обязательным условием незнакомцев было – положить эти деньги в тайник, в котором пенсионер держит свои собственные сохранения. За это мужчине было обещано 2 тыс. грн и он согласился.
Жена пострадавшего, которая в то время тоже была дома, взяла деньги незнакомцев и положила в собственный тайник. Затем пенсионеры сами предложили «гостям» попить чаю. Пострадавший вспомнил, что во время чаепития один из незнакомцев выходил в соседнюю комнату, но особого внимания пенсионер этому не придал. Как только злоумышленники ушли, пенсионеры решили перечислить собственные деньги, полученные недавно от продажи своей старой машины. Когда открыли тайник – он оказался пустым.
Неизвестные украли 28 тыс. грн.
Относительно воров правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.
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