Полиция разыскивает ученицу 9 класса из Константиновки (Фото). Новости

Константиновским отделением полиции Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области устанавливается местонахождение Дерек Арины Александровны 08.01.2003 года рождения. Учится в средней школе № 6, 9 класс. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

21 августа примерно в 16:00 девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы : рост 158 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые до плеч.

Была одета : синие джинсы (леггинсы) синего цвета со звездочками, зеленая футболка, светлые кроссовки. При себе имела зеленый рюкзак, на котором изображены пальмы. Имела при себе телефон, который в настоящее время выключен (063 96 72 439).

Всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого ребенка обращаться на линию «102» или по тел. +38 (095) 810 74 00.

Напомним, полиция Донетчины разыскивает 11-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, которые исчезли в Краматорске и Славянске.

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