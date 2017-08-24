Изменения в доверенностях на автомобиль при пересечении линии разграничения. Новости

Теперь при пересечении линии разграничения в доверенности на право управления от владельца транспортного средства не обязательна пометка «для въезда на неподконтрольную территорию». Таковы последние изменения, внесенные во «Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей», которым регулируется процесс пересечения украинских контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.

Так, изменения в пункте 5.11 раздела V «Осуществление контроля при въезде на временно неконтролируемую территорию и выезде из нее» теперь позволяют пересекать линию разграничения на легковых автомобилях, мотоциклах и мопедах при наличии у лиц, которые сопровождают транспортное средство:

свидетельства о регистрации (техпаспорта),

водительского удостоверения,

доверенности на право управления от владельца транспортного средства заверенной нотариально (теперь формулировка «для въезда на неподконтрольную территорию» необязательна).

Приводим новую редакцию пунктв 5.11 дословно и в полном объеме:

5.11 Переміщення до/з тимчасово неконтрольованих територій транспортних засобів (легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) дозволяється при наявності у осіб, що супроводжують транспортний засіб, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорту) та документу, який підтверджує право керування (посвідчення водія), довіреності на право керування від власника транспортного засобу, засвідчене органом або особою, які вчиняють нотаріальні дії відповідно до Закону України «Про нотаріат».

Дозволяється громадянам переміщення з тимчасово неконтрольованої території власних речей іншими транспортними засобами у разі переїзду на проживання, а також переміщення самих транспортних засобів (вантажні автомобілі, автобуси, трактори тощо).

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