По столице подконтрольной Донетчины прошло праздничное шествие (Фото). Новости

Сегодня, 24 августа, в День независимости Украины в Краматорске (Донецкая обл.) несколько тысяч жителей и гостей города вышли на праздничное шествие.

Традиционный сбор колонны начался возле памятника «Самолет», где сначала состоялся танцевальный флешмоб «Ми вільні і сильні. Ми – українці!». Затем колонна из тысячи людей отправилась под сопровождением музыкального оркестра по улицам города.

Люди шли по ул. Ярослава Мудрого до Дворцовой, затем вниз до центральной площади города. Колонна была настолько длинной, что заняла практически всю улицу Ярослава Мудрого.

Жители пели гимн Украины, скандировали патриотические лозунги и просто радовались празднику.

Источник: Восточный проект

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