Пересечение линии разграничения на Донбассе. Что изменилось. Новости

Во Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей внесены существенные изменения. Какие именно, прокомментировали общественники «Донбасс SOS» на своей странице в Facebook.

«Не так давно на сайте СБУ были опубликованы очередные изменения во Временный порядок основной документ, от знания которого напрямую зависит возможность свободного передвижения, нервы, здоровье, а в некоторых случаях и жизнь людей, чьи судьбы поделила линия разграничения», – пишут общественники.

Какие же существенные изменения, которые коснутся простых граждан, пересекающих линию разграничения, были внесены:

Во-первых, были обновлены контакты Координационных групп и пунктов приема документов «вживую».

1. Координационная группа ОТУ «Луганск» (при Старобельском отделе полиции ГУНП в Луганской области)

ул. Айдарская, 20, г. Старобельск Луганской области

тел: +38 (095) 751 98 90, +38 (066) 092 36 04 +38 (096) 243 84 02 +38 (066) 897 50 81.

Пункты приема заявлений граждан:

ул. Айдарская, 20, г. Старобельск Луганской области;

КПВВ «Станица Луганская».

2. Координационная группа ОТУ «Донецк» (При Бахмутском отделе полиции ГУНП в Донецкой области)

ул. Независимости, 60, г.Бахмут Донецкой области

тел: +38 (096) 408 46 27, +38 (099) 283 45 37, +38 (093) 894 76 91.

Пункты приема заявлений граждан:

ул. Независимости, 60, г.Бахмут Донецкой области;

КПВВ «Майорск».

3. Координационная группа ОТУ «Мариуполь» (При Великоновоселковском отделении Волновахского отдела ГУНП в Донецкой области)

ул. Пушкина, 30, пгт. Великая Новоселка Донецкой области

тел: +38 (097) 258 38 47, +38 (050) 848 69 35.

Пункты приема заявлений граждан:

ул. Пушкина, 30, пгт. Великая Новоселка Донецкой области;

ул. Административная 3а, каб.9, г. Красногоровка Донецкой области;

КПВВ «Марьинка».

4. Координационная группа ОТУ «Мариуполь» (При Мариупольском отделе полиции ГУНП в Донецкой области)

ул. Архитектора Нильсена, 26/2, каб.48., Г. Мариуполь Донецкой области

тел:+38 (097) 010 94 25, +38 (063) 658 63 97.

Пункты приема заявлений граждан:

проспект Мира, 107, г.Мариуполь Донецкой области;

ул. Челюскинцев, 67а, пгт. Сартана, г. Мариуполь Донецкой области.

Во-вторых, согласно пункту 5.1 теперь все, кто сдал паспорт на вклеивание фотографии по достижению 25 и 45 лет, могут до возвращения паспорта пересекать линию разграничения по пропуску и справке Государственной миграционной службы о сдаче документов и получении паспорта. Учитывая, что простое вклеивание фотографии сейчас занимает около 2-х месяцев и у людей возникала масса проблем (где и за что жить? как вернуться домой без паспорта) – новость хорошая.

В-третьих, изменения в пункте 5.11 теперь позволяет пересекать линию разграничения на легковых автомобилях, мотоциклах и мопедах разрешается при наличие у лиц которые сопровождают транспортное средство свидетельства о регистрации (тех.паспорта), водительского удостоверения, доверенности на право управления от владельца транспортного средства заверенной нотариально. И если раньше, согласно временному порядку, в доверенности обязательно должно было быть написано для въезда на «неподконтрольную территорию», то теперь подобная формулировка необязательна.

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