Отремонтирован водовод Горловка – Торецк. Новости

Проведен ремонт участка водовода диаметром 900 мм «Горловка-Торецкое» (вблизи шахты имени Гагарина). Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на украинскую сторону СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).

Сообщается, что участок водовода, который пересекает линию разграничения, был поврежден еще в феврале 2017 года, в результате активных боевых действий. Из него на землю ежедневно вытекало от 14 до 15 тыс. м куб. питьевой воды. Большая ее часть заливала подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное (бывшее Ленинское). Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов жителей поселка.

Уточняется, что к проведению аварийно-восстановительных работ привлекались ремонтные бригады Часовоярского районного производственного управления коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». Безопасность проведения работ обеспечивали специалисты ГСЧС Украины, представители подразделений гражданско-военного сотрудничества, а также патрули СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

«В течение 22-24 августа ремонтные бригады нашли шесть аварийных участков, на которых откопали на поверхность трубу и провели необходимые сварочные работы. Восстановление устойчивого водоснабжения позволит почти 35 тысячам жителей Торецка и поселков в "серой зоне" забыть о жестком графике водоснабжения (2:00 в сутки), который был введен в течение последних нескольких месяцев, повысит способности города качественнее подготовиться к осенне-зимнему периоду, а промышленным предприятиям Торецка и района вернуться к обычному режиму работы», – говорится в сообщении.

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