Как в Марьинке встречали украинский автопробег (Фото). Новости

Атопробег ко Дню Флага Украины, отмечаемого 23 августа, состоялся в Донецкой области. Об этом сообщает украинская активистка, жительница Горняка (Донецкая обл.) Инна Долгушина на своей странице в Facebook.

«Нас было немного, мы выехали из Горняка и направились в Марьинку. На въезде в Марьинку накануне Дня Флага Симик (CIMIC - Civil-Military Cooperation, гражданско-военное сотрудничество, – ред.) установили флагшток. Поэтому вчера состоялось торжественное поднятие Знамени. Гимн пели все вместе. До мурашек. Марьинка встретила изрешеченными воротами и домами и невероятно теплыми улыбками людей. Я не знаю, откуда этот позитив. Живут под постоянными обстрелами и так искренне улыбаются, глядя на автомобили с флагами. Моим горнячанам есть чему учиться – у Марьинки! Мы подъехали к площади, и я была в шоке! Нас ждали два десятка автомобилей! Мы сделали 100500 фото с Хаммером и отправились», – пишет активистка.

Она также отметила, что люди, которые живут в Горняке, по ее мнению, являются полной противоположностью жителям Марьинки. «И перекошенные лица местных. В прошлом году я впервые увидела их глаза. Пустые и испуганные. Полная противоположность глазам жителей Марьинки», – считает Инаа Долгушина.