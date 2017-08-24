Для прекращения боевых действий необходимо вывести из Донбасса российские войска, – Волкер. Новости

Спецппедстваитель США в Украине Курт Волкер сомневается, что Минские соглашения в состоянии прекратить военные действия в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала «Дождь», рассказывая о своей встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым, пишет « LB.ua ».

«Мы пришли к единому мнению, что здесь большое значение имеет значение безопасности, а также политический аспект. На данный момент Минский процесс не решает эту проблему. Безусловно, он необходим, и мы сможем этим воспользоваться. Но сейчас мы должны повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию. Сейчас она не может этого сделать», – сказал он.

«Нужно четко понимать, что на Донбассе есть российские войска. В Донецкой и Луганской областях есть военная техника и оборудование. Проблема в том, что присутствие там военной техники создает конфликт. Согласно официальным докладам ОБСЕ большинство нарушений режима прекращения огня идет именно от российской стороны. Не все, но большая часть. Интерес России дестабилизирует обстановку. Нам необходимо создать условия для реального прекращения огня», – заявил Волкер.

По его мнению, для прекращения боевых действий необходимо вывести из Донбасса российские войска. Также Волкер заявил, что, по его мнению, решение вторгнуться в Украину было ошибкой Кремля, так как сегодня Украина – более прозападная страна, чем была в начале 2014 года. «Если бы я находился в Москве и выстраивал политический курс России, я бы стремился к тому, чтобы Украина сотрудничала с Россией, была частью российской сферы влияния. Но в какой-то момент решила, что нужно ввести войска в Украину... На сегодня они контролируют сепаратистов. Именно это привело к той ситуации, в которой находится Украина. Она стала более объединенной, более национальной, более прозападной, чем была раньше. Это не очень хорошо для России. Я надеюсь, что если все стороны согласны, что в таком исходе никто не заинтересован, найти выход из такой ситуации», – сказал Волкер.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров специального представителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым была достигнута договоренность о новой встрече.

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