Захарченко снова пугает военными действиями. Новости

Глава «ДНР» Александр Захарченко снова заговорил о начале военных действий, если ВСУ получит образцы летального оружия из США. Об этом пишут интернет-ресурсы НКТ*.
«Как только Украина получит оружие, автоматически, уже завтра ВСУ развяжут военные действия», – сказал Захарченко, комментируя заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что США заинтересовано в укреплении обороноспособности Украины.
Захарченко добавил, что в случае реализации этого сценария, силы «ДНР» готовы обеспечить безопасность «республики».
Ранее сообщалось, что, как заявил Джеймса Мэттис, Соединенные Штаты Америки заинтересованы в укреплении обороноспособности Украины.
*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория
Читайте также:
Комментарии