Захарченко снова пугает военными действиями. Новости

Глава «ДНР» Александр Захарченко снова заговорил о начале военных действий, если ВСУ получит образцы летального оружия из США. Об этом пишут интернет-ресурсы НКТ*.

«Как только Украина получит оружие, автоматически, уже завтра ВСУ развяжут военные действия», – сказал Захарченко, комментируя заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что США заинтересовано в укреплении обороноспособности Украины.

Захарченко добавил, что в случае реализации этого сценария, силы «ДНР» готовы обеспечить безопасность «республики».

Ранее сообщалось, что, как заявил Джеймса Мэттис, Соединенные Штаты Америки заинтересованы в укреплении обороноспособности Украины.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория

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