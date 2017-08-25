Миротворческая миссия на Донбассе. Порошенко и Мэттис обсудили возможность. Новости

На переговорах в Киеве с министром обороны США Джеймсом Мэттисом президент Украины Петр Порошенко обсуждал вопрос усиления международного присутствия на Донбассе, а именно миротворческую миссию ООН. Об этом сообщил сам Порошенко, пишет «Интерфакс – Украина».

«Мы с господином министром обменялись мнением относительно усиления международного присутствия на Донбассе. Речь идет о возможном разворачивании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций с мандатом Совета безопасности ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областях», – сказал Порошенко после переговоров с министром обороны США.

Петр Порошенко подчеркнул, что такое международное присутствие будет содействовать «созданию надлежащих условий безопасности для продвижения политического трека мирного процесса».