США укрепит обороноспособность Украины. Новости

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в укреплении обороноспособности Украины. Об этом заявляет министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет «Интерфакс – Украина».

«Я прибыл сюда для того, чтобы лучше узнать ситуацию, в которой оказались ваши бойцы на передовой. Это дает мне возможность активнее выступать в поддержку того, о чем говорил мне ваш президент и министр обороны», – сказал Мэттис после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, США заинтересованы в укреплении сотрудничества с Украиной. «Совсем недавно мы утвердили поставки техники на $175 млн, включая специальное оборудование, которое укрепит обороноспособность Украины», – сказал он.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Киеве с министром обороны США Джеймсом Мэттисом президент Украины Петр Порошенко обсуждал вопрос усиления международного присутствия на Донбассе, а именно миротворческую миссию ООН.

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