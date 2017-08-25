Сводка из зоны АТО за 25 августа: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) совершили 22 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении с вечера до полуночи обстреливали Авдеевскую промзону со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Спартака из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. По Троицкому вели огонь из минометов калибра 82 мм, выпустив не менее 27 мин. Также на этом направлении применяли вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров.

На луганском направлении боевики вели огонь по окрестностям Екатериновки из минометов калибра 120 мм, по Новотошковскому и Новоалександровке – из минометов калибра 82 мм, Станицу Луганскую обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На мариупольском направлении около 20.00 обстреляли окрестности Тарамчука из гранатометов и стрелкового вооружения.

Представители «ЛНР» сообщили, что за сутки 24 августа, предшествующие начавшемуся 25 августа в 00.00 «школьному перемирию», ВСУ 10 раз обстреляли их позиции. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Калиново, Донецкий и Фрунзе, сел Веселогоровка, Молодежное и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из 152-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

В «ДНР» также заявили, что Вооруженные силы Украины «не в полной мере придерживались договоренности о полном прекращении огня, с 00:00 зафиксировано пять обстрелов». С наступлением перемирия они зафиксировали пять обстрелов, часть из которых начались еще до полуночи. В частности, огонь открывался по поселкам Трудовские и Еленовка на окраинах Донецка, селам Жабичево и Спартак, Коминтерново. Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, различного типа гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Сегодня утром по обстрел попал Петровский район Донецка, ранен мужчина. Он получил пулевое ранение верхней трети грудной клетки и доставлен в больницу им. Калинина.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) 23 августа договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа.