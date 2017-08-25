Штепу переселили в другую камеру СИЗО. Новости

Экс-мэру Славянска Нели Штепе после очередного заседания Ленинского райсуда Харькова, который состоялся в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО. Об этом рассказал ее адвокат Дмитрий Марченко, передает «Укринформ»

«Сегодня стало известно, что моя подзащитная сразу после заседания суда, состоявшегося накануне переведена в другое помещение в Харьковском СИЗО. Она жалуется на то, что в помещении нет водопровода, и ей трудно переносить нынешнюю жару. Вследствие у нее повысилось артериальное давление, понадобилась медпомощь», - отметил Марченко.

По его словам, сторона защиты готовит очередное заявление в ЕСПЧ по поводу нарушения прав подсудимой на справедливый суд. «На суде Штепа выступила с ходатайством о полном освобождении в связи с тем, что за 3 года ареста суду не предоставлены прямые доказательства ее вины. Суд отклонил ходатайство», - заявил Марченко.

По его словам, на суде допрошен один свидетель обвинения, который не подтвердил ее вины, еще двое будут допрошены в режиме видеоконференции, поскольку «один из них болен, другой находится под арестом в Артемовском СИЗО».

Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности. 27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова. 12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз. Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась. Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.

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