В Донецкой области День независимости прошел без нарушений. Новости

В Донецкой области 24 августа состоялось 61 массовое мероприятие в 48 населенных пунктах. В них приняли участие более 30 тыс. человек. Многочисленные мероприятия прошли в Мариуполе, Краматорске и Святогорске. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, за безопасностью непосредственно в местах проведения мероприятий следили около 800 сотрудников полиции и Нацгвардии. Кроме того, по области было усилена работа на блокпостах, автодорогах, увеличено количество патрулей. На улицы вышли максимальные силы полиции.

Территорию обследовали взрывотехники и кинологи. В Мариуполе в ночное время город объезжали бронепатрули в составе бойцов спецподразделения «КОРД» и работников оперативного блока.

«Никаких грубых нарушений общественного порядка не допущено. Полиция Донетчины продолжает нести службу в усиленном режиме. Просим с пониманием отнестись к необходимым мерам безопасности, которые направлены на сохранение жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении.