Кравчук озвучил оптимистический прогноз по возвращению Донбасса и Крыма . Новости

В ближайшем будущем у России не будет возможности и желания заниматься вопросами Крыма и Донбасса, что может поспособствовать деоккупации данных регионов. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я думаю, что России скоро будет не до Крыма. И так же точно – и не до Донбасса. Это она сейчас пыжится. А с каждым днем становится все хуже и хуже, и хуже... И эта внешняя политическая эквилибристика же ничего не значит. Надо смотреть на коренные вопросы», – отметил Кравчук.

По мнению первого президента Украины, народный протест в России может существенно изменить ее поведение во внешней политике.

«Понимаете, когда встает народ – все может меняться очень быстро. Поэтому я надеюсь на то, что внешние факторы, внешняя эквилибристика и трескотня политическая, которую поднимают сейчас соловьевы, воробьевы и другие «птички» там, в Кремле – это просто внешняя ширма», – резюмировал Леонид Кравчук.