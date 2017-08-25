НВФ не соблюдают «школьное перемирие», – штаб. Новости

Члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) не соблюдают объявленное с полуночи «школьное перемирие». Они совершили 2 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Об этом сообщил спикер штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире «112.ua».

«Уже с начала этих суток у нас зафиксировано два обстрела наших позиций - это, в частности, вблизи населенных пунктов Талаковка и Зайцево. Вблизи Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий уже погиб», - заявил он.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) 23 августа договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа.

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