Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа. Новости

Сегодня утром, 25 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Госпогранслужбы Украины, в минувшие сутки существенно уменьшилось количество лиц и транспортных средств, пересекающих линию разграничения. В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ в районе проведения АТО, последовали более 31,5 тысячи человек и почти 5000 транспортных средств:
- «Майорск» - 7586 человек и 1166 транспортных средств;
- «Марьинка» - 8376 человек и 1788 транспортных средств;
- «Новотроицкое» - 6541 человек и 1392 транспортных средств;
- «Гнутово» - 2727 человек и 645 транспортных средств;
- «Станица Луганская» - 6429 человек.
По состоянию на утро сегодня в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» - 50/20;
- «Марьинка» - 70/100;
- «Новотроицкое» - 10/60;
- «Гнутово» - 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Денис: «10:02. На Марьинке - из Донецка на "нуле" машин нет, на въезде на проверку 30 машин. На Александровской бп -до 20 машин на выезд из Донецка и 70 на въезд. Судя по вчерашней ситуации на Марьинке из Украины их будет не мало».
О ситуации на других КПВВ очевидцы на данный момент не сообщают.
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