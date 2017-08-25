Россия передала следствию новые данные о катастрофе MH17. Новости

Россия передала дополнительные данные радаров и инструкции по их расшифровке международной следственной группе, занимающейся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing-777 рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов.

В сообщении отмечается, что данные предоставлены в ответ на запрос прокуратуры Нидерландов. В ближайшее время полученная информация будет расшифрована и подробно изучена, уверяют следователи.

Данные о радиолокационном контроле, которые Россия предоставила в 2016 году, были непригодными для анализа. Сам формат этих данных не соответствовал установленным международным стандартам и нормам, пояснили в прокуратуре Нидерландов.

Напомним, подозреваемых в нападении на рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский Боинг–777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Как сообщалось, родственники жертв катастрофы Боинг–777 рейса MH17 и представители Международной следственной группы просят откликнуться очевидцев или людей, обладающих какой-либо информацией о случившемся.

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