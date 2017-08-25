В Покровске годовалый ребенок утонул в сливной яме. Новости

24 августа около 18.00 в полицию поступило сообщение о гибели ребенка в пгт Гродовка (Покровск, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 25 августа, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Предварительно правоохранители установили, что малыш упал в открытую сливную яму и захлебнулся. Родители в это время находились во дворе, однако потеряли бдительность. Сливную яму открыл отец, чтобы скачать оттуда жидкость.

Установлено, что семья является многодетной, в ней воспитываются еще 6 детей. На учете в социальных службах не состояла. Сейчас с семьей работают сотрудники ювенальной превенции полиции Покровская.

По данному факту проводится проверка. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).

Как ранее сообщалось, что 22 августа в Покровске с четвертого этажа одной из пятиэтажек в микрорайоне «Южный» выпал 6-летний ребенок. В это время его 40-летняя мать, оставив мальчика без присмотра, готовила на кухне ужин. В результате падения мальчик получил многочисленные травмы.