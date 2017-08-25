В Донецке не исключили отмены комендантского часа. Новости

Комендантский час на территории, контролируемой «ДНР» может быть отменен по случаю празднования Дня шахтера и Дня города Донецка. Об этом заявил руководитель «ДНР» Александр Захарченко, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Мы еще не утвердили точно, но думаю, что, скорее всего, комендантский час будет отменен в воскресенье (27 августа)», — сказал Захарченко.

Напомним, в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера и День города Донецка.

Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, за нарушение комендантского часа были задержаны:

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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