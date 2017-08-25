В Донецке не исключили отмены комендантского часа. Новости

Комендантский час на территории, контролируемой «ДНР» может быть отменен по случаю празднования Дня шахтера и Дня города Донецка. Об этом заявил руководитель «ДНР» Александр Захарченко, передают интернет-ресурсы НКТ*.
«Мы еще не утвердили точно, но думаю, что, скорее всего, комендантский час будет отменен в воскресенье (27 августа)», — сказал Захарченко.
Напомним, в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера и День города Донецка.
Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, за нарушение комендантского часа были задержаны:
- с 19 по 21 мая – 400 человек,
- с 26 по 28 мая – 485 человек,
- со 2 по 5 июня – 423 человека,
- с 16 по 18 июня – 502 человека,
- с 23 по 26 июня – 659 человек,
- с 30 июня по 2 июля – 634 человека,
- с 7 по 10 июля – 766 человек,
- с 15 по 17 – более 640 человек,
- с 29 по 31 июля – более 646 человек,
- с 5 по 7 августа – более 650 человек,
- с 12 по 14 августа – более 612
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
Читайте также:
- В Донецке практикуют незаконное 30-дневное задержание людей, – доклад ООН
- Комендантский час по обе стороны линии фронта
- Приказано спать! Что происходит в Луганске и Донецке в комендантский час (Фото, Видео)
- Ночной Донецк в картинках, или Жизнь «новой элиты» неподконтрольного Донбасса
- Кому война, а кому… Донецк днем и ночью (Фото, Видео)
- Ева Имова: Три года в режиме комендантского часа
- Штрафы за нарушение комендантского часа в «ЛНР». Расценки
Комментарии