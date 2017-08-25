В Луганске на улице нашли гранату. Новости

В Луганске на проезжей части одной из улиц в Жовтневом районе была найдена граната, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«В городе Луганске на улице 30 лет Победы местными жителями обнаружена граната РГД-5. Сотрудниками полиции взрывоопасный предмет обезврежен», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в с. Теплое (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) во дворе частного дома подорвался 13-летний подросток.

Напомним, в прифронтовой зоне на Донбассе участились случаи травматизма и гибели людей из-за неправильного обращения с взрывоопасными предметами.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория,