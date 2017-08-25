Волкер рассказал, как Трамп относится к конфликту на Донбассе. Новости

Президент США Дональд Трамп смотрит на конфликт на Донбассе, как на препятствие в улучшении отношений с Россией. Об этом в интервью российскому телеканалу «Дождь» рассказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер после переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым.

При этом Волкер уточнил, что никогда не говорил на эту тему с Трампом напрямую.

«Я был назначен государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и о своей работе докладываю напрямую ему, как официальный представитель США в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Я никогда не встречался с президентом Трампом лично. Но я знаю, что моя работа и стратегия координируются с ним», – заявил дипломат.

Он отметил, что в отношениях США и России «сейчас очень много трудностей»: сокращение дипломатического персонала, лишение США дипломатической собственности, нарушение условий Соглашения о сокращении ракет средней дальности, конфликты в Сирии, Северной Корее и, конечно, Украина.

«Я полагаю, что для Трампа конфликт на Украине – это одно их основных препятствий на пути улучшения отношений США и России. Конечно, это не единственная проблема. Я думаю, что он хотел бы видеть улучшение двусторонних отношений. Поэтому нам нужно двигаться в этом направлении. Я надеюсь, что мы этого достигнем», – сказал Курт Волкер.

Напомним, Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер сомневается, что Минские соглашения в состоянии прекратить военные действия в Украине. Он считает, что для этого нужно вывести из Донбасса российские войска.

Читайте также: