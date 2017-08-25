«Силовики ЛНР» застрелили мужчину, обвиняемого в контрабанде. Новости

Сотрудники «МГБ ЛНР» застрели мужчину, который занимался контрабандой, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«22 августа 2017 года сотрудниками Министерства государственной безопасности «ЛНР» задержаны члены преступной группировки. Не подчинившись требованиям сотрудников «МГБ», находившихся при исполнении служебных обязанностей, контрабандисты оказали сопротивление. Во время задержания нарушители, передвигаясь на транспортном средстве, пытались совершить наезд на сотрудников госбезопасности, создав реальную угрозу их жизни. После предупредительных выстрелов был открыт огонь по колесам автомобиля. Однако члены преступной группы попытались скрыться с места происшествия. В результате чего один из них был тяжело ранен и скончался в больнице», – говорится в сообщении.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория