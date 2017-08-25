Ситуация в пунктах пропуска днем 25 августа. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Борис: «12:30. В Артемовск на вьезд кпп днр 10 льготы, 15 основной. После кпп полиции 3 льготы, 35-40 шт основной очереди. Пеших не вижу»;

Людмила: «12:43.В Украине праздники, видно, наплыва не будет до воскресения, потом опять пенсионеры в поход поедут».

КПВВ «Марьинка:

Марина: «12:39. Сегодня очень тщательно проверяют. Очень много машин на доп досмотре».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «12:32. На Еленовке в обе стороны по 10 машин, пеших мало».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Александр спрашивает: «Может кто-то подскажет, как провезти в Донецк дырчик (мопед) "Рига13" из документов только руководство по эксплуатации у родственника осталось». Александра отвечает: «Александр, на него должны быть все документы. В правах должна быть соответствующая категория», Дмитрий ответил Александру: «Александр, никак. Продать в Украине или подарить в сельской местности. Должны быть регистрационные документы».

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