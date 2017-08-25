В СЦКК рассказали, как соблюдается «школьное перемирие». Главная

Незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области (ОРДО) нарушили введенный Трехсторонней контактной группой режим «школьной» тишины на Донбассе сразу, как он начался – с полуночи 25 августа, Об этом сегодня, 25 августа, сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).

«По данным украинской стороны СЦКК, уже на второй минуте установления «школьного» режима тишины боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в районе поселка Талаковка. С 00.30 по 00.45 часов 25 августа, во второй раз нарушив режим тишины, НВФ ОРДО обстреляли дома мирных жителей в поселке Зайцево. К счастью, никто из местных жителей не пострадал», - говорится в сообщении.

При этом в украинской стороне СЦКК отмечают, что подразделения сил антитеррористической операции, выполняя Минские договоренности, поддерживают введенный режим «школьной» тишины по всей линии разграничения сторон с 00.00 25 августа. «Вооруженные силы Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали», - говорится в сообщении.

В украинской стороне СЦКК расценивают такие действия боевиков, как грубые нарушения Минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) 23 августа договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа.

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