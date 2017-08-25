В Запорожье модульный городок для переселенцев исчерпывает срок эксплуатации. Новости

Модульный городок в Южном микрорайоне в Запорожье, принявший около 360 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса, должен был служить временным жильем для переселенцев только 3 года. Об этом в информационном центре «Розвиток» рассказала Анастасия Перепелица, внештатный советник Министерства социальной политики по вопросам ВПЛ в Запорожской области, сообщает «Акцент».

Она напомнила, что задумывался модульный городок как кратковременное место пребывания переселенцев: чтобы люди, только что уехавшие от войны, могли отдохнуть, прийти в себя, получить помощь, а дальше – полноценно интегрироваться на своем новом месте проживания. В запорожском же модульном городке жители постоянно находятся почти три года. Кроме того, модульный городок имеет и чисто технические ограничения на эксплуатацию – в 3 года.

«Мы общались со специалистами из Грузии – и они не считают свой опыт компактного размещения переселенцев успешным. Происходит маргинализация людей, которые проживают компактно, они хуже интегрируются, требуют постоянной помощи. И мы это уже наблюдаем в наших местах компактного проживания ВПЛ. Главное: людям психологически тяжело выйти «из темы» войны и перемещения. Представьте: 360 человек с общей бедой постоянно живут вместе… Кроме того, жизнь в модульном городе – просто очень сложная. Несмотря на определенные удобства, это все равно что жить в купе вагона. Долго так жить невозможно. Но, к сожалению, расселить модульный городок сейчас нереально – просто нет такого количества жилья», – отмечает Перепелица.

На 10 августа в Запорожской области зарегистрированы 54 тысячи ВПЛ. Среди них: около 12 тысяч людей трудоспособного возраста, около 10 тысяч детей, около 28 тысяч пенсионеров, чуть более 2 тысяч – люди с инвалидностью. В основном, переселенцы приезжали в крупные города области, также на востоке региона их больше, чем на западе.