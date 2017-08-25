Марчук рассказал, что нужно учитывать при отправке миротворцев на Донбасс. Главная

Экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук считает, что при отправке миротворческой миссии на Донбасс нужно учитывать несколько факторов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомним, что приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины согласно законодательству возможно только с согласия Верховной Рады. «Миротворцы ООН это вооруженные люди, причем не только стрелковым оружием, но и как минимум бронетранспортерами. Уровень вооруженности этой миссии будет подробно выписан в мандате», – пояснил он.

При этом он отметил, что страна инициирующая направление такой Миссии, должна очень подробно аргументировать свое предложение. «Для нашего случая это будет не совсем просто. Если мы в предложении укажем агрессию России это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут участвовать», – считает Марчук.

Также для такой миссии обязательно нужно согласие сторон. «Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россия, как страна агрессор. Согласится Россия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет". Возможно с Россией есть предварительная договоренность, что она полностью выводит из Донбасса свои регулярные, но безшевронные войска и там остается только два армейских корпуса ОРДЛО. И тогда де-факто и якобы и де-юре России там нет. Тогда единственной стороной или сторонами для согласия на миротворческую миссию являются ОРДЛО. И тогда нам остается договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной. То есть, косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт. Здесь нужно будет искать выход. Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют», - отметил он.

Кроме того, Марчук предполагает, что голосование в Совбезе, скорее всего, Россия заблокирует. Голосование Генеральной Ассамблеей ООН по такому вопросу очень проблематично.

Вместе с тем, если все эти проблемы решены положительно для Украины, тогда Совбез ООН формирует передовую группу специалистов, которая выезжает на место и очень детально изучает поле своей будущей деятельности. «Ее доклад подробно обсуждается в Совбезе и определяется численность Миссии, ее бюджет, ротация и страхование персонала, уровень вооруженности, и другие детали. Например, Миссия берет под контроль всю контактную линию (426 км.) и неконтролируемый Украиной участок госграницы (406 км.700 м.)? Или как-то иначе? Какая тогда должна быть численность и бюджет такой Миссии? Она получает доступ к любым объектам и участкам на временно оккупированной территории?, - рассуждает Марчук.

Также он задается вопросом, какими правовыми нормами, уставами, законами будет регулироваться применение оружия членами миссии на территории Украины, особенно на поражение. «В принципе, международная практика есть. Но как будет в украинском случае? Кто будет расследование факты неправомерного применения оружия членами Миссии, особенно, с летальными исходами», - пишет Марчук.

Также он отмечает, что для участия стран в миротворческой миссии будет нужно согласие парламентов стран-участниц. «После утряски всех этих вопросов Совбез ООН обращается к странам членам ООН, которые, как правило, имеют опыт миротворческой деятельности, выделить определенное количество военнослужащих определенных воинских специальностей для этой миссии с командиром. Руководство этих стран согласовывает свое решение с местным парламентом. Процедуры разные, но согласие парламентов обязательное», – пояснил он.

Он считает, что Россия будет наставать на своем участии в Миссии. «Создается командование Миссии, которое активно участвует в формировании контингента Миссии. Я уверен, если Россия согласится на эту миротворческую миссию, она будет настаивать не только включить ее контингент в состав миссии, но и ввести своего представителя в состав командования миссии. Если Россия не сторона конфликта, а это скорее всего будет условием России на эту Миссию, тогда никаких аргументов для возражения о включении ее контингента и представителя в командовании Миссии нет», - пояснил Марчук.

Также он подчеркнул, что поскольку Миссия будет действовать де-юре на территории Украины (в том числе и за линией фронта) то Украина, как инициатор Миссии, должна взять на себя определенные обязательства по обеспечению нормальной деятельности Миссии. При этом какие это обязательства – на данный момент не ясно.

Также по его мнению очень проблематичным является предположение о том, что главной задачей Миссии будет обеспечение выборов на оккупированной территории.

Напомним, Порошенко предложил Тиллерсону активизировать вопрос о контингенте ООН на Донбассе

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