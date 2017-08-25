Российский актер служит добровольцем в украинской армии на Донбассе (Фото). Новости

Известный российский актер Анатолий Пашинин, который переехал в Украину из Москвы, служит добровольцем в украинской армии на Донбассе. Об этом на своей странице Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко.

«Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но "старлей Доронин" - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" уже месяц, как доброволец украинского войска. Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус. Будьмо, братья и сестры!», - написал на своей странице Цаплиенко и опубликовал фото с Пашининым.

«Грозовые ворота» - жесткий рассказ об обороне перевала российскими солдатами, которых бросили командиры, от чеченских боевиков.