«ДНР» решила не отменять комендантский час на День шахтера. Новости

В Донецке и контролируемой «ДНР» части Донецкой области на время празднования Дня шахтера и Дня города комендантский час отменен не будет. Об этом заявил «начальник управления внутренней и внешней политики» Дмитрий Трапезников, передают интернет-ресуры НКТ*.
При этом он сказал, что для всех желающих отметить праздники в Донецке будет осуществлен бесплатный организованный подвоз: для каждого города и района уже расписаны автобусы в необходимом количестве. «Транспортом будут обеспечены все», – отметил Дмитрий Трапезников.
Как сообщалось ранее, руководитель «ДНР» Александр Захарченко обещал отменить на эти праздники комендантский час.
Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, за нарушение комендантского часа были задержаны:
- с 19 по 21 мая – 400 человек,
- с 26 по 28 мая – 485 человек,
- со 2 по 5 июня – 423 человека,
- с 16 по 18 июня – 502 человека,
- с 23 по 26 июня – 659 человек,
- с 30 июня по 2 июля – 634 человека,
- с 7 по 10 июля – 766 человек,
- с 15 по 17 – более 640 человек,
- с 29 по 31 июля – более 646 человек,
- с 5 по 7 августа – более 650 человек,
- с 12 по 14 августа – более 612
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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