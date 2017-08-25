«ДНР» решила не отменять комендантский час на День шахтера. Новости

В Донецке и контролируемой «ДНР» части Донецкой области на время празднования Дня шахтера и Дня города комендантский час отменен не будет. Об этом заявил «начальник управления внутренней и внешней политики» Дмитрий Трапезников, передают интернет-ресуры НКТ*.

При этом он сказал, что для всех желающих отметить праздники в Донецке будет осуществлен бесплатный организованный подвоз: для каждого города и района уже расписаны автобусы в необходимом количестве. «Транспортом будут обеспечены все», – отметил Дмитрий Трапезников.

Как сообщалось ранее, руководитель «ДНР» Александр Захарченко обещал отменить на эти праздники комендантский час.

Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, за нарушение комендантского часа были задержаны:

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория