Возле Бахмута вандалы разбили памятник погибшим воинам батальона им. Кульчицкого . Новости

В ночь на 25 августа, неизвестные повредили памятный знак погибшим военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском Донецкой области в январе 2015 года. Об этом сообщает «Тиждень».

Памятник был установлен 20 октября 2016 по инициативе командира взвода с позывным «Элвис», силами волонтеров, военнослужащих, а также представителями власти Бахмута.

Также в Родинском (Донецкая обл.) сожгли могилу бойца АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Елизавета Гончарова.